Госдеп: КНДР не сигнализировала о заинтересованности в переговорах с США

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. США поддерживают открытыми несколько каналов связи с КНДР, однако Пхеньян пока не сигнализировал Вашингтону о своей заинтересованности в возобновлении переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом заявила в субботу начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"У дипломатов США есть несколько открытых каналов, посредством которых мы можем поддерживать связь с должностными лицами режима Северной Кореи", - отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента от имени Науэрт.

Тем не менее, "несмотря на заверения в том, что США не заинтересованы в продвижении коллапса текущего режима [в Пхеньяне], реализации курса смены режима [КНДР], ускорении реунификации полуострова или мобилизации сил севернее демилитаризованной зоны, северокорейские официальные лица не показали признаков того, что они заинтересованы в переговорах о денуклеаризации или готовы к ним", говорится в документе.