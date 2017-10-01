В Манчестере открылся съезд правящей Консервативной партии

Ежегодный съезд правящей в Великобритании Консервативной партии открылся в воскресенье в Манчестере. В предстоящие четыре дня тори обсудят состояние своих дел, подведут итоги провальных для них июньских парламентских выборов и расставят приоритеты на ближайший политический год. Так, запланированы выступления всех ключевых министров, в том числе обороны, по вопросам Brexit, иностранных дел, и главы правительства.

Основными же темами, которые привлекают к этой конференции особенно пристальное внимание, бесспорно, станут будущее Терезы Мэй на посту премьера и выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Позиции руководителя кабинета сильно пошатнулись в результате досрочных парламентских выборов, по итогам которых консерваторы потеряли правящее большинство в Палате общин - нижней палате британского законодательного органа. Они были вынуждены пойти на переговоры с Демократической юнионистской партией (ДЮП) Северной Ирландии и заручиться парламентской поддержкой 10 ее депутатов.

Остроту ситуации придает то, что именно Мэй назначила эти выборы, чтобы укрепить позиции своей политической силы, однако достигла прямо противоположного результата. И хотя затем премьеру удалось заручиться поддержкой партийного ядра и остаться на Даунинг-стрит, ее положение во главе консерваторов стало очень шатким.

Brexit как яблоко раздора

Ярким свидетельством этого служат переговоры по Brexit, по которым среди членов кабинета в течение длительного времени не было единства. Разделенное на два лагеря сторонников прекращения членства в ЕС - по жесткому и мягкому сценариям, правительство долго не могло определиться, какую именно позицию занять на консультациях по Brexit, а у премьера не было возможности навести порядок в кабинете. Это выглядело довольно странно, учитывая, что официально "бракоразводный процесс" с Брюсселем стартовал еще в марте, а Лондон продолжал отчаянно пытаться сформулировать единую переговорную стратегию.

В конце сентября Мэй удалось добиться видимого единства членов правительства: она согласовала со своими министрами программную речь по Brexit. Премьер отправилась во Флоренцию, где обозначила основные приоритеты на переговорах.

Так, она выступила за то, чтобы после официальной даты "развода" между Лондоном и Брюсселем был установлен переходный период продолжительностью "около двух лет". Мэй также пообещала, что Великобритания выполнит финансовые обязательства, взятые на себя во время членства в Евросоюзе, то есть фактически согласилась с тем, чтобы Лондон продолжил выплаты вплоть до 2020 года, когда подойдет к завершению нынешний бюджетный период сообщества.

Эти предложения, казалось бы, вывели переговоры из тупика. По крайней мере в Брюсселе предложения британского премьера восприняли с осторожным оптимизмом, а по итогам прошедшего затем очередного раунда дискуссий было объявлено об определенном прогрессе.

Фактор Джонсона

Однако после этого глава МИД Борис Джонсон опубликовал в газете The Sun статью, в которой обозначил четыре условия выхода из сообщества. Среди прочего он потребовал, чтобы переходный период продолжался два года и "ни секундой дольше". И хотя речь идет примерно о том же сроке, что обозначила и Мэй, британские аналитики обратили внимание на жесткость и бескомпромиссность этих заявлений, которые они расценили как свидетельство разногласий между премьером и сторонниками более мягкого сценария Brexit.

В целом на фоне неустойчивости положения руководителя правительства Джонсон проявляет себя все активнее. Несмотря на то, что должность главы МИД подразумевает, что в его ведении должны находиться внешнеполитические вопросы, он регулярно выступает в СМИ и продвигает собственное видение Brexit. Ряд местных комментаторов полагает, что евроскептик Джонсон, активно агитировавший за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года, рассчитывает занять кресло премьер-министра, если Мэй решит уйти в отставку.

На его стороне и общественное мнение. Как ранее сообщила газета The Times со ссылкой на исследование социологической службы YouGov, консерваторы рассматривают Джонсона в качестве наиболее вероятной кандидатуры, способной заменить Мэй. Несмотря на намерение британского премьера оставаться во главе кабинета на протяжении всего парламентского цикла до 2022 года, большинство тори считает, что она должна подать в отставку после выхода Великобритании из Евросоюза в марте 2019 года.

В случае, если это произойдет, потребуется выбрать нового лидера Консервативной партии, который затем станет премьер-министром. Кандидатура Джонсона пользуется наибольшей поддержкой: свой голос за него готовы отдать 23% консерваторов.

Бульдоги на ковре

Сама Мэй возможность своей отставки отрицает. "Я буду бороться на следующих выборах", - сказала она в интервью газете The Telegraph, опубликованном 1 октября. Мэй также подчеркнула, что она "не из тех, кто бросает начатое", и указала на то, что рассчитывает находиться в должности премьера "в длительной перспективе".

Таким образом начавшийся в воскресенье съезд позволит дать ответы на множество вопросов. Конечно, никто не ожидает острых заявлений. Однако, как говорится, шила в мешке не утаишь.

Бывший премьер-министр Великобритании (1940-1945, 1951-1955) Уинстон Черчилль однажды охарактеризовал политические баталии советского истеблишмента как "битвы бульдогов под ковром". Сегодня это выражение как никогда точно отражает ситуацию в партии, которую он сам когда-то возглавлял. Перефразируя Черчилля, можно сказать, что съезд в Манчестере станет возможностью посмотреть на бульдогов, которые вылезли из-под ковра.

Оказавшись в открытом медийном пространстве и в одном месте все сразу, члены правящей британской партии, хотят они того или нет, должны подтвердить или опровергнуть гипотезы, версии и догадки СМИ, в том числе насколько глубоки разногласия по Brexit или велики амбиции Джонсона. Но самый главный вопрос, ясности в котором, без сомнения, будет больше по завершении съезда - это политическое будущее Мэй.

Получи она сейчас подтверждение мандата на управление партией (а вместе с ним и правительством), в дальнейшем сместить ее с этих постов будет сложнее в несколько раз, а переговоры по Brexit, возможно, наберут-таки скорость и ритм. В противном случае, реши тори начать выяснять отношения между собой, им вновь будет не до дискуссий с Брюсселем.

И именно поэтому нынешний съезд вызывает столь огромный интерес, причем не только среди сторонников-консерваторов или лиц, внимательно анализирующих британскую внутреннюю политику. Пристально следят за ним и бизнесмены, и брюссельские чиновники.

Игорь Броварник, Илья Дмитрячев