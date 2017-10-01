Sky: в Иракском Курдистане создан Высший политсовет для переговоров с Багдадом

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МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Высший политический совет сформирован в воскресенье в Иракском Курдистане. Как сообщил телеканал Sky News Arabiya, новый орган займется налаживанием диалога с Багдадом и зарубежными странами по вопросу референдума о независимости курдского региона.
Решение было принято на прошедшем в Эрбиле заседании Высшего совета по референдуму под руководством главы автономии Масуда Барзани. Эта структура, в которую вошли представители практически всех курдских партий и этно-религиозных групп региона, занималась организацией и проведением плебисцита. Отныне, как заявил ее глава Халиль Ибрагим, совет считается распущенным, поскольку выполнил возложенные на него задачи.
На прошедшем 25 сентября референдуме о независимости Иракского Курдистана, более 90% человек высказались за отделение от Ирака.
Ранее официальный Багдад заявил, что не признает итогов плебисцита и не будет вести никаких переговоров с курдским руководством, пока оно не признает их недействительными.