Стрелок в Лас-Вегасе установил камеры слежения в номере отеля

НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок установил камеры наблюдения в номере своего отеля перед тем, как открыть стрельбу в американском Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил во вторник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, трансляцию которой ведут центральные американские телеканалы.

"Камеры наблюдения были установлены вне комнаты, внутри нее и в других местах", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

"У меня есть много информации. Расследование продолжается. Если я скажу, что я что-то не знаю, мне, возможно, что-то известно [на самом деле]", - добавил Ломбардо.

Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее информировал, что сотрудники спецназа использовали взрывчатку, чтобы снести дверь и ворваться в номер. Пэддок застрелился непосредственно перед появлением стражей порядка, успев предварительно ранить охранника отеля в ногу выстрелом сквозь дверь. Ломбардо объяснял долгие поиски стрелка необходимостью убедиться в отсутствии ловушек и необходимостью соблюсти правила личной безопасности постояльцев и полицейских.