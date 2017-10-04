Стрелок в Лас-Вегасе установил камеры слежения в номере отеля

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НЬЮ-ЙОРК, 4 октября. /ТАСС/. Стивен Пэддок установил камеры наблюдения в номере своего отеля перед тем, как открыть стрельбу в американском Лас-Вегасе (штат Невада). Об этом сообщил во вторник шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо на пресс-конференции, трансляцию которой ведут центральные американские телеканалы.
"Камеры наблюдения были установлены вне комнаты, внутри нее и в других местах", - заявил он, отвечая на вопросы журналистов.
"У меня есть много информации. Расследование продолжается. Если я скажу, что я что-то не знаю, мне, возможно, что-то известно [на самом деле]", - добавил Ломбардо.
Шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо ранее информировал, что сотрудники спецназа использовали взрывчатку, чтобы снести дверь и ворваться в номер. Пэддок застрелился непосредственно перед появлением стражей порядка, успев предварительно ранить охранника отеля в ногу выстрелом сквозь дверь. Ломбардо объяснял долгие поиски стрелка необходимостью убедиться в отсутствии ловушек и необходимостью соблюсти правила личной безопасности постояльцев и полицейских.