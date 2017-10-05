Европарламент призвал отменить приговоры для членов "Меджлиса крымско-татарского народа"

ПАРИЖ, 5 октября. /ТАСС/. Европарламента (ЕП) выразил обеспокоенность в связи с приговором замглавы запрещенной в РФ организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтему Чийгозу, который в сентябре был осужден по делу о массовых беспорядках в Крыму, и призвал отменить решение суда. Соответствующая резолюция одобрена депутатами на сессии ЕП в Страсбурге.

Также депутаты призвали отменить приговор журналисту интернет-издания "Крым. Реалии" (проект украинского отделения "Радио Свобода" - прим. ТАСС) Николаю Семену, который в сентябре получил условный тюремный срок за призывы к сепаратизму.

В документе подчеркивается, что Европарламент "осуждает приговоры в отношении Ахтема Чигойзы, Николая Семена, Ильми Умерова (член "Меджлиса крымско-татарского народа" - прим. ТАСС) и других осужденных по тем же основаниям... и призывает к немедленной отмене (приговоров)". В резолюции отмечается необходимость "эффективно расследовать все случаи нарушений прав человека".

Депутаты, как отмечается в резолюции, "осуждают запрет "меджлиса" и считают, что права крымских татар были нарушены в результате признания его экстремистской организацией. В документе Европарламент призывает Еврокомиссию "поддержать доступ международных наблюдателей на полуостров с согласия Киева и Москвы".

Европарламент системно игнорирует политические убийства, в том числе журналистов на Украине, а также тюремные сроки, которые дают местные суды по обвинениям в поддержке сепаратизма, в частности, в социальных сетях.

Дела Чийгоза, Семена и Умерова

11 сентября Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в организации массовых беспорядков у здания крымского парламента в феврале 2014 года. Из материалов дела следует, что 26 февраля 2014 года у здания крымского парламента в ходе массовых беспорядков во время митинга сторонников "меджлиса" погибли два человека, еще 79 получили травмы. Их организатором следствие считает Чийгоза.

22 сентября Железнодорожный районный суд Симферополя приговорил Николая Семена, обвинявшегося в призывах к экстремистской деятельности, к 2,5 годам лишения свободы условно. Сторона обвинения доказала, что Семена в авторской публикации, размещенной на сайте информационной службы "Крым. Реалии", призывал к изоляции Крымского полуострова и его жителей. Кроме того, в журналистском материале содержались призывы к проведению боевых операций для возвращения Крыма Украине.

27 сентября за призывы к сепаратизму Симферопольский районный суд приговорил члена "Меджлиса крымско-татарского народа" Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.

О "меджлисе"

"Меджлис крымско-татарского народа" - запрещенная в РФ экстремистская организация. Иск о признании ее экстремистской был подан занимавшей в то время пост прокурора Крыма Натальей Поклонской 15 февраля 2016 года в ВС республики, который поддержал доводы истца.

В сентябре прошлого года Верховный суд России подтвердил данное решение, тем самым оно вступило в законную силу.