Лауреата Нобелевской премии мира назовут в Осло 6 октября

ОСЛО, 6 октября. /ТАСС/. Норвежский нобелевский комитет назовет в пятницу в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2017 год.

Премия мира, которую часто называют самой престижной из наград, носящих имя Альфреда Нобеля, согласно завещанию ученого, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В последние годы формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

Подбор кандидатов

В этом году на премию мира претендуют 318 кандидатов, в том числе 103 организации. Больше номинантов было лишь в 2016 году - 376. Как и в предыдущие годы, в 2017 году выдвигать кандидатов на премию можно было лишь до 31 января. После истечения этого срока право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, как правило проходящей в феврале.

По сложившейся традиции, полный список кандидатов держится в строгом секрете. Лишь по истечении 50-летнего срока после присуждения наград Нобелевский фонд считает возможным обнародовать документы, которые легли в основу принятого решения. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов неизбежно попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них: бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

Нобелевские фавориты

Глава норвежского Института исследования проблем мира Хенрик Урдаль считает весьма вероятным, что в этом году премия мира будет присуждена за разработку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Его мнение разделяет специалист по истории премии мира и основатель издательского проекта "Нобелиана" Асле Свеен. Они полагают, что за иранскую ядерную сделку премией могут быть отмечены глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и экс-госсекретарь США Джон Керри.

Среди фаворитов этого года, которых называют норвежские эксперты, также: Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (этой организации премия мира присуждалась уже дважды - в 1954 и 1981 годах); Экономическое сообщество стран Западной Африки; основательница российского правозащитного центра "Мемориал" Светлана Ганнушкина и российская "Новая газета" (СМИ еще никогда не получали Нобелевскую премию мира); блогер из Саудовской Аравии Раиф Бадави и бывший главный редактор турецкой газеты Cumhuriyet Джан Дюндар.

Ранее сообщалось о том, что среди претендентов на премию в этом году оказались президенты России и США. Французский политолог и глава "Центра политических и международных отношений" Фабьен Боссар заявлял, что выдвинул на премию Владимира Путина, отметив вклад российского лидера в борьбу с терроризмом. По данным экс-директора норвежского Института исследования проблем мира Кристиана Берга Харпвикена, глава Белого Дома Дональд Трамп был выдвинут на соискание награды гражданином США за приверженность идеологии "борьбы за мир с помощью силы".

По информации из открытых источников, на премию мира в этом году были также выдвинуты: президент Казахстана Нурсултан Назарбаев совместно с почетным послом международного антиядерного движения "Проект АТОМ" Карипбеком Куюковым, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, разоблачитель секретов Пентагона Дэниел Эллсберг, папа римский Франциск, врач из Демократической Республики Конго Дени Муквеге, Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN), сирийская НПО "Белые каски".

Осло, а не Стокгольм

Нобелевская неделя стартовала 2 октября. Уже стали известны имена лауреатов премий по физике, химии, медицине и литературе. Согласно последней воле Нобеля, премия мира, в отличие от четырех остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присваивается не в Стокгольме, а в Осло. Ученый указывал, что решение о присуждении премии должна принимать не Шведская академия, а комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

За последние два года председатель Норвежского нобелевского комитета сменился уже дважды. В марте 2015 этот пост покинул действующий генсек Совета Европы и норвежский экс-премьер Турбьёрн Ягланд, который, впрочем, остается членом комитета. Карин Сисилле (Каси) Кулльман Фиве, объявлявшая имена лауреатов премии в 2015 и 2016 годах, скончалась от рака в феврале. После этого должность председателя комитета перешла к Берит Райсс-Андерсен, которая в прошлом была видным деятелем социал-демократической Рабочей партии Норвегии и занимала пост замминистра юстиции (1996-1997) в правительстве Ягланда.

Цифры и факты

В 2017 году Нобелевская премия мира будет вручена в 98-й раз. Несмотря на то, что впервые она была присуждена в 1901 году, бывали годы, когда лауреат не объявлялся (последний раз - в 1972). Причинами были Первая и Вторая мировые войны, противоречия между членами комитета и "отсутствие достойных кандидатов".

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В 2016 году премия мира была присуждена президенту Колумбии Хауну Мануэлю Сантосу за "решительные усилия, направленные на то, чтобы положить конец более чем 50-летней гражданской войне в стране".

Размер денежной составляющей награды в 2017 году вырос на 12,5% и достиг 9 млн крон ($1,12 млн). Лауреаты премии мира как правило жертвуют полученные деньги на благотворительность.

Вручения премии состоится в Осло 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля. Церемония, на которой будут присутствовать члены правительства и норвежской королевской семьи, будет проходить в столичной ратуше на берегу Осло-фьорда.