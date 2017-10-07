CNN: должностные лица убеждены, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США сочтены

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Официальные лица американской администрации полагают, что дни Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на неназванных представителей исполнительной ветви власти США телекомпания CNN.

По ее свидетельству, "более десятка источников в администрации и дипломатических кругах описывают отношения между Тиллерсоном и [президентом США Дональдом] Трампом как упавшие до новой низкой точки". Между хозяином Белого дома и главой внешнеполитического ведомства США не выработались "того типа близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета", отметил телеканал. В соответствии с полученными им данными, Тиллерсон ранее говорил друзьям, что намеревался оставаться на посту шефа американской дипломатии "как минимум год", однако из-за раздражения по поводу действий Трампа теперь порой готов отказаться от прежних такого рода намерений. "Немногие считают, что Тиллерсон будет оставаться в Госдепартаменте в течение долгого времени", - указывает CNN.

Ранее в тот же день СМИ сообщали, что "советники и союзники Трампа" выдвигают идею назначения госсекретарем США вместо Тиллерсона Майкла Помпео, который в настоящее время является директором ЦРУ.

Отмечается также, что Трамп пришел в ярость после того, как Тиллерсон на специально созванной в среду краткой пресс-конференции выступил с заявлениями, которые фактически косвенно подтверждали достоверность данных о резком разладе между президентом и госсекретарем. Согласно ранее распространенной телеканалом NBC информации, Тиллерсон летом в присутствии других ключевых членов Совета национальной безопасности Белого дома в сердцах назвал Трампа болваном.