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CNN: должностные лица убеждены, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США сочтены

Международная панорама
7 октября, 2:38 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 7, октября. /ТАСС

Предположительно, в случае отставки Рекса Тиллерсона его пост может занять нынешний директор ЦРУ Майкл Помпео

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Материал из 1 страницы
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Официальные лица американской администрации полагают, что дни Рекса Тиллерсона на посту госсекретаря США фактически сочтены. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на неназванных представителей исполнительной ветви власти США телекомпания CNN.

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По ее свидетельству, "более десятка источников в администрации и дипломатических кругах описывают отношения между Тиллерсоном и [президентом США Дональдом] Трампом как упавшие до новой низкой точки". Между хозяином Белого дома и главой внешнеполитического ведомства США не выработались "того типа близкие отношения, которые у Трампа сложились с другими членами кабинета", отметил телеканал. В соответствии с полученными им данными, Тиллерсон ранее говорил друзьям, что намеревался оставаться на посту шефа американской дипломатии "как минимум год", однако из-за раздражения по поводу действий Трампа теперь порой готов отказаться от прежних такого рода намерений. "Немногие считают, что Тиллерсон будет оставаться в Госдепартаменте в течение долгого времени", - указывает CNN.

Ранее в тот же день СМИ сообщали, что "советники и союзники Трампа" выдвигают идею назначения госсекретарем США вместо Тиллерсона Майкла Помпео, который в настоящее время является директором ЦРУ.

Отмечается также, что Трамп пришел в ярость после того, как Тиллерсон на специально созванной в среду краткой пресс-конференции выступил с заявлениями, которые фактически косвенно подтверждали достоверность данных о резком разладе между президентом и госсекретарем. Согласно ранее распространенной телеканалом NBC информации, Тиллерсон летом в присутствии других ключевых членов Совета национальной безопасности Белого дома в сердцах назвал Трампа болваном.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Помпео, Майкл (Майк)
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