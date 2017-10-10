Эрдоган обсудит в Сербии "Турецкий поток" и пошлет сигнал поддержки балканским мусульманам

БЕЛГРАД, 10 октября. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вся сербская столица в эти дни украшена сербскими и турецкими флагами. Причиной этого стал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который мусульманской частью населения Сербии также рассматривается как историческое событие.

Эрдоган прибыл в Белград в понедельник вечером, где за неформальным ужином на правительственной вилле "Мир" встретился с президентом Сербии Александаром Вучичем. На вторник намечена официальная часть визита, подписание соглашений и встречи с представителями политики и бизнеса. В среду, 11 октября, Эрдоган посетит город Нови-Пазар на юге Сербии, который считается идеологическим и политическим оплотом Анкары на Балканах.

Энергетика и политика

Кабинет президента Сербии сообщил, что в ходе визита Эрдогана между Белградом и Анкарой будут подписаны несколько соглашений - как политических, так и экономических. Среди них - договор о взаимодействии и сотрудничестве двух стран, а также соглашение о создании турецким бизнесом в Кралево (центральная Сербии) крупного текстильного предприятия на 2 тыс. рабочих мест. В Белград вместе с турецким президентом прибыли восемь министров, а также 185 турецких предпринимателей, заинтересованных в инвестициях в Сербию.

Премьер-министр Ана Брнабич отметила, что "доминировать на переговорах будут вопросы энергетики, однако будет уделено время и ситуации в регионе, и вопросам сельского хозяйства". А вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляич выразил надежду, что "визит Эрдогана поднимет экономические, промышленные и торговые отношения двух стран на новый уровень".

Однако министр горной промышленности и энергетики Александар Антич признался, что центральной темой переговоров Вучича и Эрдогана станет газопровод "Турецкий поток". "Наш президент уделяет большое внимание этому вопросу, он постоянно в его повестке во время международных переговоров. Это стратегический вопрос, и он решается на наивысшем уровне. Энергетика сегодня все меньше экономический, а все больше политический и геостратегический вопрос", - заявил министр.

Президент Вучич решительно настроен на увеличение объемов закупок российского газа, справедливо утверждая, что именно голубое топливо может дать экономический толчок развитию страны. Находясь с визитом в Пекине, на форуме "Один пояс - один путь" 15 мая этого года Вучич заявил, что Сербия планирует увеличить закупку российского газа с 2 млрд кубометров до 6-7 млрд кубометров. В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Венгрия и Сербия проявляют интерес к проекту газопровода "Турецкий поток", и, если будут получены гарантии закупок, то актуализируется вопрос о соглашении по второй ветке этого газопровода.

Политическая стабильность

Однако постройка крупных газопроводов, как и устойчивое экономическое развитие, требуют политической стабильности. Президент Турции в этом вопросе придает большое значение роли Белграда в регионе. "Сербия является ключевой страной на Балканах для сохранения мира и стабильности", - заявил турецкий лидер в ходе встречи с сербским лидером в рамках ГА ООН.

"Турция и Сербия - две ключевые страны на Балканах. Как Турция является ключом мира и стабильности в своем непосредственном окружении, так и Сербия в Балканском регионе, который является мультикультурной и динамичной структурой, находится в позиции, открывающей путь в регион", - написал Эрдоган в преддверии визита в авторском тексте, опубликованном газетой "Политика".

Как сообщил в интервью агентству TANJUG турецкий посол в Сербии Танжу Билгич, политический диалог между странами будет укрепляться. "У нашего президента есть воля для развития наших отношений, это же относится и к президенту Вучичу. У нас очень хорошие политические отношения, и они улучшаются с каждым днем, а во время этого визита будет подписано соглашение, которым мы обеспечим обновление наших политических отношений. Это будет высшая степень интеграции", - заявил дипломат, заметив, что соглашение будет включать развитие экономических и торговых отношений.

"Турция важна для региона, Сербия важна для региона, нормально, что две эти страны имеют очень хорошие отношения", - заключил он.

Сигнал балканским мусульманам

Несмотря на слова о стабильности, запланированная Эрдоганом поездка в город Нови-Пазар является красноречивым сигналом о поддержке для всех балканских мусульман.

Нови-Пазар называют "сербским Стамбулом", "самым турецким городом на Балканах", он является центром преимущественно мусульманской провинции Санджак, расположенной на юго-западе Сербии между непризнанным Косово, Черногорией, Боснией и Герцеговиной. Примечательно, что исторически к Санджаку относятся несколько муниципалитетов Черногории, поэтому их руководители тоже приедут на встречу с турецким президентом.

Нови-Пазар основан в 1459 году турецким генералом Иса-бей Исаковичем, оригинальное название города было Yeni Pazar (по-турецки - новый рынок). Со временем наименование трансформировалось в сербский вариант. Живущие здесь славяне, принявшие ислам и с недавних пор именуемые бошняками, тяготеют к Турции как к своей духовной родине, зачастую не скрывая от Белграда сепаратистских тенденций. Время от времени аналитики даже называют Санджак "вторым Косово", поскольку регион готов отколоться от православной Сербии, создав единый исламский мост от Албании через Косово и половину Македонии, Санджак (часть Сербии и часть Черногории) в Боснию и Герцеговину, напрямую к границам Европейского союза.

Значительная диаспора бошняков из Санджака столетиями живет в Турции, поддерживая свою малую родину финансово и идеологически. Связи между центром Санджака и Турцией действительно крепкие. Так, после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года в Нови-Пазаре состоялись массовые стихийные демонстрации в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана. Неслучайно город вновь попал в программу турецкого лидера, уже побывавшего здесь в 2011 году в качестве премьера.

По данным СМИ, 66-тысячный город весь украшен турецкими флагами и огромными транспарантами с изображением Эрдогана, который едет туда не с пустыми руками. Ожидается, что в ходе посещения города будет решен ряд транспортных проблем, вложены средства в строительство инфраструктуры и дорог между административными центрами этого региона.

Невиданные меры безопасности

Больше всего визит Эрдогана привлекает внимание СМИ своими грандиозными мерами безопасности, которые грозят превратить Белград в одну огромную автомобильную пробку. Самым необходимым аксессуаром во вторник в Белграде станут "железные нервы". "Без них просто не выходите на улицу", - советует своим читателям газета Blic, убеждая горожан пораньше отправляться на работу во избежание транспортного коллапса.

Газета Vecernje novosti сообщает о 50 личных телохранителях турецкого президента, которые "буквально кольцом окружают Эрдогана". Кроме того, пишет издание, в обеспечении безопасности высокого гостя принимают участие 3 тыс. сербских полицейских, охраняя каждый его шаг.

Газета Srpski Telegraf сообщает о 60 "вооруженных до зубов" турках, являющихся ближайшей охраной. "Речь идет о специалистах высочайшего класса, которые представляют собой первое кольцо охраны. Они - часть личной охраны, через них просто невозможно пройти", - утверждает "Телеграф", добавляя, что еще 10 дней назад в Белград прибыли группы безопасности, которые обследовали все пути передвижения их патрона.

"Меры безопасности значительно превысили то, что было, когда к нам приезжали [президент РФ Владимир] Путин или [вице-президент США Джо] Байден", - пишет издание, по данным которого общее число задействованных в охране представителей полиции и спецслужб двух стран составит от 5 до 7 тыс. человек.

Охране действительно приходится нелегко. Первый вечер Эрдогана в Белграде сопровождался пальбой, салютами и всенародным ликованием. Толпы молодежи вышли на улицы, скандируя "Россия, Россия!". Правда, причиной тому стал совсем не визит турецкого президента, а победа сборной Сербии по футболу над Грузией, в результате которой сербы получили путевку на чемпионат мира в Российскую Федерацию.