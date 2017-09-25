Совет директоров "Газпрома" одобрил создание СП для сухопутной ветки "Турецкого потока"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Газпрома" одобрил создание совместной с турецкой Botas проектной компании для строительства сухопутного участка газопровода "Турецкий поток", говорится в сообщении российского газового холдинга.

Также члены совета согласовали приобретение "Газпромом" 50 акций совместной проектной компании TurkAkım Gaz Tasıma A.S. номинальной стоимостью 1 тыс. турецких лир каждая, общей стоимостью 50 тыс. турецких лир, что составляет 50% уставного капитала совместной компании.

Ранее ТАСС в "Газпроме" сообщали, что СП создается на паритетной основе для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода "Турецкий поток" в рамках межправительственного соглашения между Россией и Турцией.

Ранее стало известно, что "Газпром" в 2017 году может увеличить финансирование проекта строительства газопровода "Турецкий поток" на 50 млрд рублей по сравнению с планом. В проекте инвестиционной программы на 2017 год в новой редакции, который будет рассмотрен советом директоров, предусмотрено увеличение инвестиций в реализацию проекта "Турецкий поток".

Планировалось, что инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей. Таким образом, финансирование может возрасти до 91,92 млрд рублей.

Правление "Газпрома" 14 сентября одобрило инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2017 год в новых редакциях. В соответствии с новой редакцией инвестпрограммы на 2017 год, общий объем освоения инвестиций предусмотрен на уровне 1,129 трлн рублей, что на 23,9% (на 217,341 млрд рублей) больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 года. В том числе объем капитальных вложений составит 738,538 млрд рублей (рост на 112,518 млрд рублей), расходы на приобретение в собственность внеоборотных активов - 11,31 млрд рублей (рост на 11,185 млрд рублей). Объем долгосрочных финансовых вложений составит 378,728 млрд рублей (рост на 93,637 млрд рублей).