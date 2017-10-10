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Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании

Международная панорама
10 октября, 12:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, октября. /ТАСС

Нардеп от "Оппозиционного блока" Юлия Левочкина назвала новый закон об образовании на Украине дискриминационным

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КИЕВ, 10 октября. /ТАСС/. Украинский закон "Об образовании" является дискриминационным по отношению к правам национальных меньшинств и должен быть изменен. Такое мнение во вторник выразила депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока", первый заместитель главы украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина.

"Нужно восстановить права нацменьшинств, убрать дискриминационные нормы, изменить закон и двигаться дальше", - заявила Левочкина в кулуарах ПАСЕ, сообщил телеканал "112 Украина".

По ее мнению, закон нарушает не просто права национальных меньшинств, а является дискриминационным по большей части по отношению к правам коренных народов Украины. "Странно, почему татарский язык у нас лучше, чем венгерский, румынский, молдавский или болгарский. И вот эта дискриминация языков меньшинств коренных народов по отношению к некоренным - это дискриминационная норма", - считает делегат.

Левочкина утверждает, что представители стран Восточной Европы готовы при обсуждении подвергнуть критике украинский закон. "Вся реакция наших европейских партнеров искренне свидетельствует о том, что закон надо поменять, так как он дискриминационный. Коллеги из Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Молдавии готовятся к дебатам и будут критиковать Украину", - предупредила она.

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В свою очередь ее коллега по парламенту, депутат от "Блока Петра Порошенко" (БПП), член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко считает, что возмущения венгерской стороны относительно украинского закона об образовании - "это внутривенгерская борьба, так как там вскоре ожидаются выборы, и Украина попала под эту предвыборную кампанию". Он убежден также, что Венгрии не удастся всерьез поставить вопрос о внесении изменений в Соглашение об ассоциации Украины с ЕС из-за закона об образовании, так как "Соглашение об ассоциации нельзя изменить в одностороннем порядке".

Накануне Юлия Левочкина обратилась к главе Мониторингового комитета ПАСЕ Сезару Флорину Преде с просьбой направить закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.

Суть претензий к закону

Новая редакция закона "Об образовании", принятая Верховной радой 5 сентября, предусматривает, что дети, которые пойдут в школу с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Новую редакцию закона "Об образовании" раскритиковали семь стран. Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция, а президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции. Власти Венгрии также намерены инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации ЕС и Украины в связи с принятием Киевом закона об образовании.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя украинский закон "Об образовании", заявил, что он перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно. Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения". Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине.

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