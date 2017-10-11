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Microsoft не нашла на своих платформах приписываемую РФ рекламу

Международная панорама
11 октября, 3:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, октября. /ТАСС

По словам президента корпорации Брэда Смита, "не играет значения, что на самом деле произошло в ходе выборов в 2016 году", главное - это то, насколько мы приготовимся к 2018 году во всем мире"

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НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Корпорация Microsoft не выявила доказательств того, что реклама, якобы оплаченная из России, размещалась на ее платформах с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Об этом сообщил во вторник в эфире телевидению агентства деловых новостей Bloomberg президент Microsoft Брэд Смит, принимающий участие в профильной конференции в Сиэтле (штат Вашингтон).

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"Мы смотрим, мы смотрим сейчас, мы смотрим последние несколько дней. Мы пока еще ничего не нашли", - заявил он, отвечая на вопрос, проверяет ли корпорация свои платформы после заявления Facebook, за которым последовало сообщение Google о том, что эта компания проводит разбирательство после появления сообщений о том, что якобы проплаченная из РФ реклама размещалась на ее платформах с целью повлиять на итоги прошлогодних выборов в США.

"Не играет значения, что на самом деле произошло в ходе выборов в 2016 году, не важно, идет ли речь о Facebook, Twitter или о ком-то еще, чем больше мы знаем, тем лучше будем работать", - продолжал Смит. "Главное - это то, насколько мы приготовимся к 2018 году во всем мире. В 2019 году в Канаде появится новый премьер-министр, в 2020 году здесь в США будет президентская кампания. Допустим, что некие люди станут более изощренными в том, каким образом злоупотреблять преимуществами социальных платформ или же использовать кибератаки против кандидатов в президенты", - предупредил он.

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Ранее на этой неделе Google сообщила, что установила ряд строгих правил, касающихся рекламы, в том числе ограничения на политическую рекламу и запреты на воздействие на основе расы и религии. В заявлении компании не приводится подтверждений относительно статьи, опубликованной в понедельник газетой The Washington Post. Это издание выступило с утверждением, что Google обнаружила свидетельства того, что реклама, якобы оплаченная из РФ, размещалась на ее платформах. По сведениям источников газеты, рекламные сообщения, о которых идет речь, размещались в том числе на видеохостинге YouTube и на ресурсах оператора почтовых сервисов Gmail.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в компании Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в Facebook, и не знает, кто стоит за такими заказами.

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