Google проводит проверку после сообщений о приписываемой РФ рекламе

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Google проводит разбирательство после появления сообщений о том, что реклама, якобы оплаченная из России, размещалась на ее платформах с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник агентством Associated Press.

Как в нем отмечается, Google указала, что "установила ряд строгих правил, касающихся рекламы, в том числе ограничения на политическую рекламу и запреты на воздействие на основе расы и религии". "Мы проводим тщательное разбирательство по поводу попыток злоупотребления нашими системами, работаем с исследователями, а также другими компаниями и обеспечим содействие в проведении текущих расследований", - говорится в заявлении.

В нем не приводится подтверждений относительно статьи, опубликованной в понедельник газетой The Washington Post. Это издание выступило с утверждением, что Google обнаружила свидетельства того, что реклама, якобы оплаченная из РФ, размещалась на ее платформах. По сведениям источников газеты, рекламные сообщения, о которых идет речь, размещались в том числе на видеохостинге YouTube и на ресурсах оператора почтовых сервисов Gmail.