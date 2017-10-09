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Google проводит проверку после сообщений о приписываемой РФ рекламе

Международная панорама
9 октября, 20:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, октября. /ТАСС

Корпорация сообщила, что в рамках разбирательства проводится работа с исследователями и другими компаниями

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Материал из 1 страницы
© EPA/BORIS ROESSLER

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Американская корпорация Google проводит разбирательство после появления сообщений о том, что реклама, якобы оплаченная из России, размещалась на ее платформах с целью повлиять на итоги президентских выборов в США в 2016 году. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник агентством Associated Press.

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Как в нем отмечается, Google указала, что "установила ряд строгих правил, касающихся рекламы, в том числе ограничения на политическую рекламу и запреты на воздействие на основе расы и религии". "Мы проводим тщательное разбирательство по поводу попыток злоупотребления нашими системами, работаем с исследователями, а также другими компаниями и обеспечим содействие в проведении текущих расследований", - говорится в заявлении.

В нем не приводится подтверждений относительно статьи, опубликованной в понедельник газетой The Washington Post. Это издание выступило с утверждением, что Google обнаружила свидетельства того, что реклама, якобы оплаченная из РФ, размещалась на ее платформах. По сведениям источников газеты, рекламные сообщения, о которых идет речь, размещались в том числе на видеохостинге YouTube и на ресурсах оператора почтовых сервисов Gmail.

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