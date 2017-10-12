CNN: в США опубликуют копии приписываемых РФ рекламных материалов из Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование в связи с утверждениями о вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 года, намерен опубликовать рекламные материалы, размещение которых в соцсети Facebook приписывают РФ. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По его данным, конгрессмены Майкл Конауэй (республиканец от штата Техас) и Адам Шиффа (демократ от Калифорнии) ранее в этот же день встретились с операционным директором американской компании Facebook Шерил Сандберг. По итогам встречи законодатели заявили, что достигли договоренности о публикации копий указанных материалов.

Ожидается, что в спецкомитете 1 ноября пройдут слушания, посвященные приписываемым России попыткам вмешательства в ход предвыборной кампании. Конауэй уточнил, что материалы, о которых идет речь, вряд ли будут опубликованы до этого. По словам законодателя, он надеется, что "это будет как можно раньше". Шифф отметил, что никакую информацию личного характера при этом публиковать не планируется.