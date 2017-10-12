Представитель Эрдогана заявил, что кризис между Турцией и США можно разрешить за один день

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АНКАРА, 12 октября. /ТАСС/. Визовый кризис между Турцией и Соединенными Штатами не является слишком сложной проблемой, его можно решить за один день. Такое мнение в четверг высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала TRT.
"Существующие разногласия с США не являются очень сложной проблемой, все можно решить за один день. Мы оценим предложения американской стороны о том, как их можно преодолеть", - отметил он.
Ранее в четверг телеканал NTV сообщил, что делегация Госдепартамента во главе с первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джонатаном Коэном посетит Турцию на следующей неделе для обсуждения визового кризиса.
Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста на прошлой неделе сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турции. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого республика обвиняет в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года. Американские власти 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, в свою очередь Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.