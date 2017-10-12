Общественники просят президента Польши положить конец осквернению памятников Красной армии

ВАРШАВА, 12 октября. /ТАСС/. Участники проходящей в Варшаве в четверг Международной конференции "Чтите их память…", посвященной сложившейся в Польше и других государствах Европы ситуации с памятниками и местами захоронений советских воинов, погибших в период Второй мировой войны, попросили президента Анджея Дуду положить конец осквернению мемориалов в честь Красной армии. Об этом говорится в распространенном тексте обращения к польскому лидеру.

С обращением к Дуде участники конференции обратились в связи с принятием в стране поправок к закону о декоммунизации, который может повлечь за собой снос памятников Красной армии. "Мы уверены, что демонтаж памятников советским воинам-освободителям в Польше, независимо от его обоснований, является противоправным, - указано в документе. - Снос и уничтожение этих монументов - это нарушение юридических обязательств польского государства по охране мест памяти жертв войн и репрессий и воинских захоронений, вытекающих из существующих по сей день Договора и Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22/05/92 и от 22/02/94".

"Принятые вами решения, увы, поощряют действия вандалов, которые теперь могут безнаказанно глумиться над нашими общими святынями. Эти решения противоречат духу Нюрнбергского трибунала, создают реальные предпосылки для возрождения фашизма в Европе и мире, провоцируют дальнейшие обострения и в без того сложных российско-польских отношениях", - подчеркнули общественники, напомнив, что в 1939-1944 годах немецкие оккупанты уничтожили 6 миллионов поляков, и, если бы не солдаты Красной армии, польская нация просто исчезла бы с лица земли. "В боях за освобождение Польши погибли более 600 тысяч советских воинов. В концлагерях на территории вашей страны фашисты уничтожили более 800 тысяч узников и военнопленных из СССР", - подчеркнули авторы послания.

"Предательство исторической памяти, некогда связывавшей наши народы братскими узами, предательство ее в угоду сиюминутным политическим интересам опасно и недопустимо, - считают они. - Мы уверены, что поляки, как и другие народы, испытавшие ужасы фашизма, никогда не забудут и не должны забывать о роли советских солдат в освобождении их от коричневой чумы".

"Обращаемся к вам с призывом положить конец осквернению памятников. Наше общее прошлое после уничтожения монументов и мемориалов не изменится, и мы абсолютно уверены, что рано или поздно все встанет на свои места", - подчеркнули участники конференции в Варшаве. "Памятники воинам- освободителям - это символ признания подвига советских солдат в освобождении стран Европы от фашизма. А главное, это предостережение нынешнему и всем последующим поколениям о том, что возрождение фашизма в любой из цивилизованных стран недопустимо и однозначно преступно", - констатировали они.

Ситуация с памятниками в Польше

Около 20 лет назад на территории Польши находилось более 560 памятников, посвященных Красной армии и размещенных вне мест захоронений. Как сообщал ранее корреспонденту ТАСС посол РФ в Варшаве Сергей Андреев, сейчас таких мемориалов осталось менее половины. По данным Института национальной памяти Польши, в настоящее время в республике остается 230 памятников Красной армии.

С 1994 года между Москвой и Варшавой действует соглашение, которое обязует стороны вести учет и заботиться о сохранности "всех обнаруженных мест памяти и захоронений" жертв войн и репрессий. Польская сторона настаивает на том, что в ее обязанности входит забота только о памятниках, расположенных на территории кладбищ и воинских захоронений. Мемориалы, установленные вне таких мест, Варшава считает символами коммунизма, которые должны быть ликвидированы.

В июле власти Польши приняли поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, поправки вступают в силу 21 октября. У местных властей будет 12 месяцев, чтобы устранить пропагандирующие коммунизм мемориалы. Институт национальной памяти Польши считает, что к таковым относятся 230 мемориалов, установленных в честь Красной армии.