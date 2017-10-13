Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт признала, что не знает, зачем с блокированных дипломатических объектов России на американской территории потребовалось снимать государственные флаги.

Уход за зданиями?

Выступая в четверг на регулярном брифинге для журналистов, она сначала отметала вопросы на эту тему, пытаясь представить дело так, что речь идет о чем-то само собой разумеющемся. Однако под нажимом прессы официальный представитель внешнеполитического ведомства заявила, что в реальности не владеет информацией о том, по каким причинам были спущены флаги на блокированных властями США генеральном консульстве России в Сан-Франциско, резиденции генерального консула в этом городе в штате Калифорния, а также торгпредстве в Вашингтоне. "Я не знаю", - дважды сказала по этому поводу дипломат.

Она предположила, что речь идет о действиях, предпринятых в рамках тех, которые были направлены на уход за зданиями, теперь контролируемыми властями США. "Я думаю, что это наша ответственность в рамках [американского] Закона об иностранных миссиях. Мы вынимаем почту и газеты, снимаем флаг. <...> Я проверю для вас этот момент", - заявила Науэрт.

Упреки в адрес репортеров

При этом она утверждала, что все предпринятые администрацией США действия в отношении российских дипломатических объектов были "совершенно законными". Американское правительство в данной ситуации не делало "ничего, что было бы неподобающим", считает Науэрт.

Она также фактически обвинила одного из наиболее опытных членов пресс-пула Госдепартамента - корреспондента информационного агентства Reuters Аршада Мохаммеда, задававшего ей вопросы относительно флагов, в том, что тот "просто повторяет, как попугай, российские тезисы". "Я немного удивлена этой линией вопросов <...>", - отметила Науэрт. "Является законным или нет снятие флага со здания, которое им пришлось покинуть? Это настоящий вопрос?" - с сарказмом спросила у репортера представитель Госдепартамента.

Мохаммед в ответ указал, что лишь просит ее прокомментировать изложенную Россией позицию. "Мне кажется, это очевидно", - подчеркнул журналист.

Кроме того, Науэрт заверила, что процедура снятия российских флагов была проведена при демонстрации должного уважения к этой государственной символике. "Нет в мире страны, испытывающей большее уважение к собственному флагу и флагам других государств. Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно", - сказала она.

Дипломат также вслед за другими сотрудниками Госдепартамента подтвердила, что пока снятые флаги хранятся на блокированных российских дипломатических объектах, но Вашингтон готов их передать Москве. "Российским властям было сказано, что мы, безусловно, сможем вернуть эти флаги в удобное для них время", - добавила она.

Сан-Франциско, Вашингтон и Нью-Йорк

США 3 сентября закрыли торговое представительство России в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке, а также потребовали свернуть деятельность генерального консульства в Сан-Франциско и освободить резиденцию генерального консула в этом городе. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства в Сан-Франциско смогли собрать вещи. Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Тем не менее они по-прежнему являются собственностью России, за исключением отделения торгпредства в Нью-Йорке, которое арендовалось.

Эти объекты перешли под фактический контроль Службы дипломатической безопасности Госдепартамента и его отдела иностранных миссий. Служба дипломатической безопасности - силовое подразделение внешнеполитического ведомства, имеющее в США статус отдельной федеральной правоохранительной структуры. Оно занимается в том числе обеспечением безопасности шефа американской дипломатии и миссий за рубежом, пресекает случаи мошенничества с паспортами и визами, охраняет крупных иностранных должностных лиц в США.