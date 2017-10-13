Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.10:
$ 57.69
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министры образования Венгрии и Украины проведут встречу по закону о языке нацменьшинств

Международная панорама
13 октября, 1:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин вновь подчеркнул, что Киев не намерен закрывать венгерские школы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министры образования Украины и Венгрии организуют встречу для обсуждения принятого Киевом закона об ограничении обучения на языке нацменьшинств, вызвавшего негативную реакцию ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

Смотрите также
Венгроязычная школа в Ужгороде

Не всякий язык до Киева доведет: Украина ограничивает применение языков нацменьшинств

"Непростой, но основанный на аргументах разговор [с Сийярто]. Есть различия, но следующее - это встреча министров образования", - написал он в Twitter.

Климкин вновь озвучил позицию, что Киев не намерен закрывать венгерские школы, а создавать "возможности для их самореализации как на Украине, так и в Венгрии".

Разногласия между Киевом и Будапештом возникли после приятия Верховной радой закона "Об образовании". Несколько европейских стран, в том числе Венгрию, возмутило положение об обучении только на государственном языке, а языки национальных меньшинств будут преподаваться только до пятого класса.

Смотрите также

В ПАСЕ считают, что украинский закон об образовании нарушает языковой баланс в стране

Украина направила в Венецианскую комиссию новый закон "Об образовании"

МИД Венгрии: Киев может забыть о европейском будущем Украины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Климкин, Павел Анатольевич
Страны
Украина Венгрия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США сорвали участие делегации Генштаба РФ во встрече по линии ООН в Нью-Йорке
2
МО РФ: США наращивают ПРО, чтобы применять ядерное оружие с минимальными издержками
3
Строители подняли арку Крымского моста на проектную высоту
4
Представитель Госдепартамента не знает причину снятия флагов с дипмиссии РФ в США
5
Нетаньяху приказал МИД подготовить выход Израиля из ЮНЕСКО
6
Минобороны РФ: ПРО США способна перехватывать баллистические ракеты России
7
В Петербурге возводят первый в России жилой комплекс для вегетарианцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама