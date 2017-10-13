Министры образования Венгрии и Украины проведут встречу по закону о языке нацменьшинств

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Министры образования Украины и Венгрии организуют встречу для обсуждения принятого Киевом закона об ограничении обучения на языке нацменьшинств, вызвавшего негативную реакцию ряда европейских стран. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по итогам переговоров с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
"Непростой, но основанный на аргументах разговор [с Сийярто]. Есть различия, но следующее - это встреча министров образования", - написал он в Twitter.
Климкин вновь озвучил позицию, что Киев не намерен закрывать венгерские школы, а создавать "возможности для их самореализации как на Украине, так и в Венгрии".
Разногласия между Киевом и Будапештом возникли после приятия Верховной радой закона "Об образовании". Несколько европейских стран, в том числе Венгрию, возмутило положение об обучении только на государственном языке, а языки национальных меньшинств будут преподаваться только до пятого класса.