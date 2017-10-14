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AP: Twitter передала сенаторам США названия более 200 аккаунтов, якобы связанных с РФ

Международная панорама
14 октября, 3:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, октября. /ТАСС

Решение компании связано с тем, что ранее она подверглась критике за недостаточно серьезное отношение к расследованию, сообщает агентство

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Matt Rourke, File

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Компания Twitter, владеющая одноименным сервисом микроблогов, передала американским сенаторам наименования 201 аккаунта, которые якобы были связаны с Россией и использовались для оказания влияния на общественное мнение в США. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

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По сведениям его источников, представители Twitter начали более активно сотрудничать с законодателями, которые занимаются разбирательством в связи с утверждениями о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Как отмечает AP, компания предприняла данный шаг в связи с тем, что ранее она подверглась критике за недостаточно серьезное отношение к указанному расследованию.

Сенаторы получили сведения о наименованиях 201 аккаунта ранее на этой неделе. При этом не уточняется, поступили ли в их распоряжение копии сообщений, которые размещались с помощью этих учетных записей. Ранее газета Politico сообщила, что эти записи уже могли быть удалены. Комментариев со стороны Twitter относительно публикации AP не поступало.

Телеканал CNN 4 октября сообщил, что представители Twitter согласились дать показания членам спецкомитета по разведке Сената Конгресса, ведущего разбирательство по поводу приписываемых Москве попыток оказать влияние на ход прошлогодней предвыборной кампании в США. Ожидается, что сотрудники компании примут участие в публичных слушаниях, которые запланированы на 1 ноября. Представители компаний Facebook и Google также были приглашены.

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6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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