Сирийские военные взяли под контроль город Меядин

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска совместно с силами коалиции восстановили контроль над городом Меядин (провинция Дейр-эз-Зор), выбив из него боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в субботу агентство SANA.

По его сведениям, в ходе совместной операции ликвидировано множество боевиков.

Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем ИГ.