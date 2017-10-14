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Сирийские военные взяли под контроль город Меядин

Международная панорама
14 октября, 14:20 UTC+3 МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем террористов

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска совместно с силами коалиции восстановили контроль над городом Меядин (провинция Дейр-эз-Зор), выбив из него боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило в субботу агентство SANA.

По его сведениям, в ходе совместной операции ликвидировано множество боевиков.

Меядин до настоящего момента был самым крупным населенным пунктом, который оставался под контролем ИГ.

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