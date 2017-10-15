Число жертв взрыва в столице Сомали превысило 50 человек

Более 7 млн человек зарегистрировались на сайте ГТОСпорт 15 октября, 11:19
Шарапова выиграла турнир WTA в ТяньцзинеСпорт 15 октября, 11:17
Матвиенко избрана председателем ассамблеи Межпарламентского союзаПолитика 15 октября, 11:02
Кириенко объявил о старте образовательной программы фестиваля молодежи и студентовОбщество 15 октября, 10:18
Россияне Сиволап и Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в КитаеСпорт 15 октября, 9:50
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах ЕвропыОбщество 15 октября, 9:45
"Норвич" подарил российскому тренеру "Халла" Слуцкому "советский" чайникСпорт 15 октября, 9:17
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День второй. ОнлайнОбщество 15 октября, 9:16
Дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в столичном регионеМосква 15 октября, 6:12
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 53 человека стали жертвами мощного взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на врачей и в структурах безопасности.
По его информации, в результате инцидента еще более 60 человек получили ранения.
Ранее приводились данные о 40 погибших.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Это один из самых мощных взрывов в Сомали за последние годы.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.