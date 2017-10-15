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Число жертв взрыва в столице Сомали превысило 50 человек

Международная панорама
15 октября, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Ранее приводились данные о 40 погибших

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 53 человека стали жертвами мощного взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на врачей и в структурах безопасности.

По его информации, в результате инцидента еще более 60 человек получили ранения.

Ранее приводились данные о 40 погибших. 

Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Это один из самых мощных взрывов в Сомали за последние годы.

Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

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