Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава парламента Южной Кореи призвал КНДР вернуться за стол переговоров

Международная панорама
15 октября, 13:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, октября. /ТАСС

Чон Се Гюн добавил, что его страна заручилась поддержкой Межпарламентского союза

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Глава Национального собрания (парламента) Южной Кореи Чон Се Гюн призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт.

"Мы обсуждали это [ситуацию на Корейском полуострове] и заручились поддержкой Межпарламентского союза. Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и в ближайшем будущем решить эту проблему", - сказал Чон Се Гюн на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

Как сообщил ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 16 октября на полях ассамблеи Межпарламентского союза состоятся встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР, на них Россия предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
2
Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTA
3
Полицейские под Воронежем застрелили медведя, который загрыз человека
4
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
Матвиенко считает, что всплеск русофобии в США закончится
7
Камельзон: Шарапова на турнире в Тяньцзине провела один из уникальных финалов в карьере
Темы дня
Новости партнеров
Реклама