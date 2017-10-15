Глава парламента Южной Кореи призвал КНДР вернуться за стол переговоров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Глава Национального собрания (парламента) Южной Кореи Чон Се Гюн призвал представителей КНДР вернуться за стол переговоров и в ближайшее время решить конфликт.
"Мы обсуждали это [ситуацию на Корейском полуострове] и заручились поддержкой Межпарламентского союза. Я еще раз призываю Северную Корею вернуться за стол переговоров и в ближайшем будущем решить эту проблему", - сказал Чон Се Гюн на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.
Как сообщил ранее ТАСС глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, 16 октября на полях ассамблеи Межпарламентского союза состоятся встречи спикера Совфеда Валентины Матвиенко с делегациями Южной Кореи и КНДР, на них Россия предложит Сеулу и Пхеньяну провести прямой диалог.