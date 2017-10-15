Косачев: Россия еще раз предложит делегациям КНДР и Южной Кореи провести встречу на МПС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Россия еще раз предложит делегациям КНДР и Южной Кореи провести встречу на ассамблее Межпарламентского союза (МПС), но пока надежд на такие переговоры мало. Об этом заявил журналистам в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мы ждем этого диалога всегда, потому что контакты между парламентариями - это последний канал, который должен сохраняться, даже когда между собой перестают разговаривать дипломаты и правительства, - сказал Косачев. - А Межпарламентский союз - это самая комфортная площадка для межпарламентских контактов". "Поэтому мы изначально высказали нашу мечту, если хотите, чтобы здесь, в Санкт-Петербурге, такие контакты между корейскими делегациями состоялись", - добавил он, оговорившись, что Россия "не может никого к этому принуждать, это суверенное право этих делегаций определяться, насколько эти контакты нужны".

"Мы нашу позицию, я уверен, озвучим еще раз, когда будут двусторонние встречи между российской делегацией и делегациями Республики Корея и КНДР, но все зависит от них самих и пока надежд на то, что эта встреча состоится, достаточно мало", - констатировал сенатор.