Председатель парламента Ирана обвинил Трампа в "деобамизации" США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп проводит "деобамизацию" США. С таким заявлением выступил в воскресенье на пленарном заседании Ассамблеи Межпарламентского союза председатель Меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

Использовав этот неологизм, производный от фамилии экс-президента США, иранский политик указал, что Трамп "своим поведением хочет разрушить все поведение прошлой администрации" США.

Трамп в минувшую пятницу изложил стратегию ужесточения давления на Иран. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения изменений в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), согласованный Ираном и "шестеркой".

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали с Ираном СВПД, направленный на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана, в июле 2015 года. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.