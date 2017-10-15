МИД Сирии: США не уважают обязательства по международным договорам

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Власти Сирии считают, что угроза администрации США о выходе из соглашения по иранской ядерной программе и принятие новых санкций против Тегерана демонстрируют отсутствие уважения к обязательствам по международным договорам. Об этом, как сообщило агентство SANA, заявили в МИД арабской республики.
В дипведомстве подчеркнули, что действия американской администрации противоречат международным правовым нормам, так как Иран соблюдает соглашение, и это подтверждено Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
В Дамаске также осудили агрессивную политику США, противоречащую интересам народов и способствующую росту напряженности на Ближнем Востоке и в мире в целом. Сирия солидарна с Ираном и поддерживает права иранского народа на развитие его научных и технологических возможностей, добавили в министерстве.
13 октября Трамп изложил более жесткую стратегию Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус "стражей исламской революции" (элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.