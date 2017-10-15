Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху: Трамп создал возможность исправить ядерное соглашение с Ираном

Международная панорама
15 октября, 19:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, октября. /ТАСС

Отказ от пересмотра СВПД по сути станет его нарушением, отметил израильский премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, объявив о своей стратегии по отношению к Ирану, создал возможность изменить соглашение по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS, показанном в эфире в воскресенье.

Смотрите также

Глава делегации КНДР предложил Ирану "вместе бороться" против несправедливых шагов США

МИД Сирии: США не уважают обязательства по международным договорам

Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном

Председатель парламента Ирана обвинил Трампа в "деобамизации" США

Заданный ему вопрос касался реакции мирового сообщества на заявления Трампа насчет изменения условий Совместного всеобъемлющего плана действий. "Они (другие участники соглашения - прим. ТАСС) говорят, что хотят сохранить сделку. И президент верно заметил - либо исправьте ее, либо отмените <...> Президент Трамп создал для них возможность исправить эту очень плохую сделку, которая опасна для них не менее, чем для других", - сказал глава израильского правительства.

Кроме того, продолжил Нетаньяху, отказ от пересмотра соглашения по сути станет его нарушением, так как по его истечению через 10 лет Иран вновь получит доступ к разработке ядерного оружия. "Мы не можем позволить этому режиму-изгою иметь ядерный арсенал", - утверждал он.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном соглашение, направленное на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Но в пятницу Трамп заявил о новой и более жесткой стратегии Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Нетаньяху, Биньямин
Страны
США Иран Китай Россия Франция Израиль Германия Великобритания
Темы
Ситуация вокруг Ирана
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
2
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
3
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"
4
Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым
5
Дети-подкидыши начнут получать социальную пенсию с 2018 года
6
СМИ: сирийская оппозиция утверждает, что в Ракке остаются около 300 боевиков ИГ
7
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с Ираном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама