Нетаньяху: Трамп создал возможность исправить ядерное соглашение с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, объявив о своей стратегии по отношению к Ирану, создал возможность изменить соглашение по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CBS, показанном в эфире в воскресенье.

Заданный ему вопрос касался реакции мирового сообщества на заявления Трампа насчет изменения условий Совместного всеобъемлющего плана действий. "Они (другие участники соглашения - прим. ТАСС) говорят, что хотят сохранить сделку. И президент верно заметил - либо исправьте ее, либо отмените <...> Президент Трамп создал для них возможность исправить эту очень плохую сделку, которая опасна для них не менее, чем для других", - сказал глава израильского правительства.

Кроме того, продолжил Нетаньяху, отказ от пересмотра соглашения по сути станет его нарушением, так как по его истечению через 10 лет Иран вновь получит доступ к разработке ядерного оружия. "Мы не можем позволить этому режиму-изгою иметь ядерный арсенал", - утверждал он.

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия в июле 2015 года согласовали с Ираном соглашение, направленное на урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Эта договоренность предусматривает отмену санкций, введенных ранее в отношении Ирана СБ ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Сделка вступила в стадию реализации в январе 2016 года.

Но в пятницу Трамп заявил о новой и более жесткой стратегии Вашингтона по отношению к Тегерану. Согласно ей, Соединенные Штаты будут противостоять "дестабилизирующему влиянию" Ирана, а также намерены призвать международное сообщество объединиться для оказания давления на Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Кроме того, американский президент отказался подтвердить выполнение Тегераном соглашения по ядерной программе и обещал добиваться внесения в него изменений.