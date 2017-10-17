Власти Каталонии не собираются отказываться от своих планов по независимости

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Власти Каталонии заявили, что не собираются отступать от своего стремления добиться независимости. Об этом сообщил во вторник официальный представитель каталонского правительства Жорди Туруль.

По его словам, каталонское руководство "открыло дверь для диалога", в то время как "правительство Испании ее закрыло". "Сдаться - не является частью сценариев, которые рассматривает это правительство [Каталонии]", - сказал он, добавив, что автономия "делает ставку" на переговоры.

"Мы должны еще решить по формату нашего ответа [председателю правительства Испании Мариано] Рахою, но мы не скажем ему ничего нового по сравнению с понедельником", - заверил Туруль.

Ранее испанский премьер давал каталонскому лидеру Карлесу Пучдемону срок до 16 октября, чтобы ответить на запрос, была ли провозглашена независимость. В своем послании региональный глава призвал начать переговоры, но не дал четкого разъяснения по ситуации с независимостью.

Сейчас у руководства автономии есть время до четверга, чтобы исправить положение. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.