Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: глава Каталонии не намерен отвечать на запрос Мадрида до 19 октября

Международная панорама
16 октября, 16:24 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 16, октября. /ТАСС

По информации телеканала TV3, региональные власти сохраняют свое предложение о диалоге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Каталонии Карлес Пучдемон

Глава Каталонии Карлес Пучдемон

© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон не намерен до 19 октября отвечать на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области. Об этом сообщил в понедельник телеканал TV3.

Смотрите также

Что необходимо знать о референдуме в Каталонии

При этом, по его информации, региональные власти сохраняют свое предложение о диалоге. Ранее Пучдемон призвал начать переговоры, но не дал четкого ответа на запрос по ситуации с независимостью. Сейчас у руководства автономии есть срок до четверга, чтобы исправить положение. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства, в ходе которого 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступила в силу.

Смотрите также

Мадрид не удовлетворен ответом главы Каталонии по ситуации с независимостью

El Mundo: глава Каталонии не дал четкий ответ на запрос Мадрида

Юнкер: если Каталония станет независимой, другие могут захотеть того же

Глава Каталонии высказался за диалог с Мадридом без предварительных условий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Умер актер Дмитрий Марьянов
3
Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
4
Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук
5
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
6
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову
7
Биография Дмитрия Пескова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама