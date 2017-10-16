СМИ: глава Каталонии не намерен отвечать на запрос Мадрида до 19 октября

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон не намерен до 19 октября отвечать на запрос правительства Испании, была ли провозглашена независимость автономной области. Об этом сообщил в понедельник телеканал TV3.

При этом, по его информации, региональные власти сохраняют свое предложение о диалоге. Ранее Пучдемон призвал начать переговоры, но не дал четкого ответа на запрос по ситуации с независимостью. Сейчас у руководства автономии есть срок до четверга, чтобы исправить положение. В противном случае Мадрид может применить 155-ю статью конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства, в ходе которого 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

10 октября руководство Каталонии подписало декларацию независимости, которая, однако, пока не вступила в силу.