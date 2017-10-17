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Пентагон: почти вся территория Ракки освобождена от боевиков ИГ

Международная панорама
17 октября, 18:42 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 17, октября. /ТАСС

По данным ведомства, в этом городе осталось около 100 боевиков

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НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Сирийский город Ракка на 90% освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам во вторник полковник американских Сухопутных войск Райан Диллон, официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США. Трансляция брифинга велась по телесети министерства обороны США.

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"После продолжавшейся четыре месяца операции более 90% территории Ракки освобождено, - отметил он. - Нам известно о сообщениях о полном освобождении Ракки, однако мы ожидаем, что "Силы демократической Сирии" (СДС) будут встречать отдельные очаги сопротивления в Ракке".

По его оценкам, в этом городе осталось около 100 боевиков "ИГ".

Штурм Ракки, который ИГ провозгласила своей "столицей" в Сирии, начался 6 июня. Операцию проводила коалиция "Силы демократической Сирии", которая действует при поддержке США и состоит, преимущественно, из курдов.

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