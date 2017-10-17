Иракские силы взяли под контроль крупнейшую в стране плотину близ города Мосул

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Иракские правительственные силы взяли под контроль крупнейшую в стране плотину, расположенную близ города Мосул. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Hadas со ссылкой на заявление представителя командования иракской армии.

По его словам, отряды ВС Ирака "полностью контролируют плотину на реке Тигр под Мосулом", крупнейшее гидротехническое сооружение в стране. Представитель командования отметил, что иракские военные не встретили никакого сопротивления со стороны курдских военизированных отрядов "пешмерга", которые до сих пор охраняли плотину.

Ранее иракские СМИ сообщили, что "пешмерга" оставила населенный пункт Эсна, последний из удерживаемых курдскими формированиями близ мосульской плотины.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. Местная Высшая избирательная комиссия объявила, что свыше 90% участвовавших в плебисците высказались за отделение от Ирака. Правительство в Багдаде считает, что референдум прошел в нарушение конституции, и не признает результатов голосования.

В понедельник утром премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим армии Ирака, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с курдскими военизированными отрядами "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".