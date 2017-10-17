Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы митинга остались на ночь возле здания Рады

Международная панорама
17 октября, 21:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

Депутат Верховной рады Мустафа Найем сообщил, что "оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Большая часть митингующих в центре украинской столицы покинули акцию протеста. У здания парламента остались только представители оргкомитета, которые намерены провести ночь в установленных здесь палатках.

"Мы продолжим добиваться выполнения наших требований. Оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом. Следующий сбор людей объявлен на четверг", - написал в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Мустафа Найем.

Смотрите также

В Киеве во время акции протеста пострадали четыре человека

Митингующие в Киеве расставили палатки у стен Верховной рады

Митингующие заблокировали выходы из здания Рады, добиваясь выполнения своих требований

Порошенко уверен, что участники акции протеста в Киеве солидарны с его действиями

Главный организатор митинга Михаил Саакашвили поддержал идею продолжить акцию. "Хорошая идея остаться тут, пока депутаты все не примут. Я тоже останусь, и нас будет все больше и больше", - заявил он.

Во вторник в центре Киева на митинг вышли более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Свидетели рассказали о "черной кассе" и обналичивании средств в студии Серебренникова
3
Биография Дмитрия Пескова
4
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль ускорил процедуру депортации претендующих на убежище украинцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама