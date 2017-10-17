Организаторы митинга остались на ночь возле здания Рады

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Большая часть митингующих в центре украинской столицы покинули акцию протеста. У здания парламента остались только представители оргкомитета, которые намерены провести ночь в установленных здесь палатках.

"Мы продолжим добиваться выполнения наших требований. Оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом. Следующий сбор людей объявлен на четверг", - написал в Facebook депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Мустафа Найем.

Главный организатор митинга Михаил Саакашвили поддержал идею продолжить акцию. "Хорошая идея остаться тут, пока депутаты все не примут. Я тоже останусь, и нас будет все больше и больше", - заявил он.

Во вторник в центре Киева на митинг вышли более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.