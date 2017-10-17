Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Около тысячи участников акции протеста остались на ночь возле здания украинского парламента в центре Киева. Об этом во вторник сообщило агентство "Украинские новости".
На проезжей части неподалеку от входа в здание Верховной рады активисты установили 15 палаток, еще около 50 расположены в центральном Мариинском парке.
Активную фазу протеста участники митинга решили продолжить в четверг, когда депутаты парламента намерены вновь рассматривать проекты законов об отмене депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда и изменении избирательного законодательства. Порядок в районе парламента обеспечивают около двух тысяч сотрудников правоохранительных органов.
Во вторник в центре Киева на митинг вышли более 5 тысяч сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будет отменена депутатская неприкосновенность, создан антикоррупционный суд, а также не будут приняты изменения о голосовании по открытым спискам партий.
Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошло столкновение, в результате которого пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.