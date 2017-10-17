СМИ: возле здания Верховной рады возобновились столкновения между митингующими и полицией

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Возобновились столкновения между участниками акции протеста у здания украинского парламента в центре Киева и сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает телеканал "112 Украина", к месту проведения акции подтягивается подкрепление из силовиков.
По информации телеканала, силовики хотели оттеснить митингующих, в результате те повалили разделяющий их забор и начали срывать каски с силовиков.
Сейчас у здания Верховной рады находятся около 300 протестующих и 500 силовиков.
Во вторник в центре Киева вышли на митинг более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашивли потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.