Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к агентству AP по обвинению в клевете

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ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Федеральный суд в Вашингтоне во вторник удовлетворил ходатайство американского информационного агентства AP об отклонении иска, поданного против него в середине мая российским предпринимателем Олегом Дерипаской по обвинению в клевете. Соответствующая информация приводится в опубликованном документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате судебной инстанции.