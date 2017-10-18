Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Вашингтоне отклонил иск Дерипаски к агентству AP по обвинению в клевете

Международная панорама
18 октября, 2:41 UTC+3

Российский предприниматель Олег Дерипаска в мае подал в суд против информагентства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Федеральный суд в Вашингтоне во вторник удовлетворил ходатайство американского информационного агентства AP об отклонении иска, поданного против него в середине мая российским предпринимателем Олегом Дерипаской по обвинению в клевете. Соответствующая информация приводится в опубликованном документе, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в аппарате судебной инстанции.

Смотрите также

The Associated Press просит суд в США отклонить иск Дерипаски

Суд в США предоставил агентству AP дополнительное время для ответа на иск Дерипаски

Адвокаты AP запросили дополнительное время для ответа на иск Дерипаски

Associated Press отказалось опровергать материал о Дерипаске

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Дерипаска, Олег Владимирович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Спартак" забил пять голов "Севилье" и одержал историческую победу
2
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
3
Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"
4
CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США
5
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
6
Биография Дмитрия Пескова
7
СМИ: сирийские войска начали штурм кварталов Дейр-эз-Зора, захваченных террористами
Темы дня
Новости партнеров
Реклама