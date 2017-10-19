Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Каталонии должен ответить Мадриду, была ли провозглашена независимость региона

Международная панорама
19 октября, 0:39 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, октября. /ТАСС

Первый срок, до которого должен был поступить ответ от Карлеса Пучдемона, истек 16 октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в четверг до 10:00 по местному времени (11:00 мск) должен дать ответ председателю правительства Испании Мариано Рахою, была ли провозглашена независимость региона.

Если до указанного времени ответа от главы автономии не последует или же он будет нечетким, Мадрид обещает задействовать 155-ю статью конституции Испании, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет правительству Испании с одобрения Сената (верхней палаты парламента) ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя часть полномочий региональных властей. Первый срок, до которого должен был поступить ответ от Пучдемона, истек 16 октября. Тогда глава Каталонии в очередной раз призвал Мадрид к диалогу, но не стал четко формулировать, была ли провозглашена независимость региона.

Смотрите также

Что ждет каталонцев после объявления независимости

Правительство Испании уже заручилось поддержкой двух оппозиционных партий по вопросу 155-й статьи. Рахой обсудил данную меру с генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом и председателем партии "Граждане" Альбертом Риверой. По данным радиостанции Cadena SER, центральный аппарат также готов отказаться от идеи ограничения самоуправления Каталонии, если Пучдемон сам объявит о проведении досрочных региональных выборов. Тем не менее замглавы автономии Ориол Жункерас ранее исключал возможность проведения досрочных выборов в Каталонии.

В настоящий момент на Пучдемона оказывают сильное давление различные политические силы и организации области. Так, партия "Кандидаты за народное единство" выступает за немедленное провозглашение республики. Более сдержанные советники, в частности экс-глава Каталонии Артур Мас, говорили о важности заручиться международным признанием при решении выйти из состава Испании. В свою очередь ключевые партнеры Мадрида уже высказались в защиту конституционного порядка и единства пиренейского королевства.

Несмотря на это, пока власти региона не сигнализировали о готовности пойти на уступки центральному правительству. Барселона настаивает, что каталонская проблема уже не является исключительно испанской, и призывает к помощи международных посредников для урегулирования кризиса. В свою очередь Мадрид категорически отказался от данной идеи, назвав ситуацию в автономной области внутренним делом Испании.

Декларация независимости

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. Согласно итогам голосования, 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид назвал этот референдум нелегитимным и отказался признать его результаты.

Смотрите также

КС Испании признал противоречащим конституции закон о референдуме Каталонии

Власти Каталонии не собираются отказываться от своих планов по независимости

Каталонский кризис может обойтись Испании в €12 млрд

СМИ: каталонские сепаратисты предложат объявить короля Испании персоной нон грата

10 октября Пучдемон заявил, что его правительство не намерено отступать от принятых обязательств и будет исполнять каталонский закон о референдуме, формально предполагающий одностороннее провозглашение независимости. Вместе с тем, продолжил глава автономии, в настоящий момент Барселона все еще рассчитывает на разумный диалог с Мадридом и сразу же приостанавливает формальный процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета. Вслед за этим глава Каталонии и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.

Между тем ситуация в регионе уже вызвала негативные последствия. Порядка 700 предприятий из-за политической неопределенности покинули Каталонию, перерегистрировавшись в других автономиях Испании. По данным ассоциации Exceltur, туристическая отрасль в Каталонии с октября по декабрь текущего года должна была принести в местный бюджет около €6 млрд. Из-за кризиса данный показатель может уменьшиться примерно на €1,2 - 1,8 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Референдум о независимости Каталонии
Персоны
Рахой, Мариано Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игре
4
Песков считает, что у Собчак будут шансы в политике при учете волеизъявления граждан
5
Глава МИД Швеции: сексуальные домогательства происходят в ЕС на высшем уровне
6
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
7
Посольство РФ: вступление в силу канадского акта Магнитского противоречит здравому смыслу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама