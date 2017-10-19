Глава Каталонии должен ответить Мадриду, была ли провозглашена независимость региона

МАДРИД, 19 октября. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон в четверг до 10:00 по местному времени (11:00 мск) должен дать ответ председателю правительства Испании Мариано Рахою, была ли провозглашена независимость региона.

Если до указанного времени ответа от главы автономии не последует или же он будет нечетким, Мадрид обещает задействовать 155-ю статью конституции Испании, которая ранее никогда не применялась. Она позволяет правительству Испании с одобрения Сената (верхней палаты парламента) ограничить самоуправление Каталонии и взять на себя часть полномочий региональных властей. Первый срок, до которого должен был поступить ответ от Пучдемона, истек 16 октября. Тогда глава Каталонии в очередной раз призвал Мадрид к диалогу, но не стал четко формулировать, была ли провозглашена независимость региона.

Правительство Испании уже заручилось поддержкой двух оппозиционных партий по вопросу 155-й статьи. Рахой обсудил данную меру с генеральным секретарем Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчесом и председателем партии "Граждане" Альбертом Риверой. По данным радиостанции Cadena SER, центральный аппарат также готов отказаться от идеи ограничения самоуправления Каталонии, если Пучдемон сам объявит о проведении досрочных региональных выборов. Тем не менее замглавы автономии Ориол Жункерас ранее исключал возможность проведения досрочных выборов в Каталонии.

В настоящий момент на Пучдемона оказывают сильное давление различные политические силы и организации области. Так, партия "Кандидаты за народное единство" выступает за немедленное провозглашение республики. Более сдержанные советники, в частности экс-глава Каталонии Артур Мас, говорили о важности заручиться международным признанием при решении выйти из состава Испании. В свою очередь ключевые партнеры Мадрида уже высказались в защиту конституционного порядка и единства пиренейского королевства.

Несмотря на это, пока власти региона не сигнализировали о готовности пойти на уступки центральному правительству. Барселона настаивает, что каталонская проблема уже не является исключительно испанской, и призывает к помощи международных посредников для урегулирования кризиса. В свою очередь Мадрид категорически отказался от данной идеи, назвав ситуацию в автономной области внутренним делом Испании.

Декларация независимости

1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. Согласно итогам голосования, 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид назвал этот референдум нелегитимным и отказался признать его результаты.

10 октября Пучдемон заявил, что его правительство не намерено отступать от принятых обязательств и будет исполнять каталонский закон о референдуме, формально предполагающий одностороннее провозглашение независимости. Вместе с тем, продолжил глава автономии, в настоящий момент Барселона все еще рассчитывает на разумный диалог с Мадридом и сразу же приостанавливает формальный процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета. Вслед за этим глава Каталонии и другие руководители автономии подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании, однако в действие он пока не вступает.

Между тем ситуация в регионе уже вызвала негативные последствия. Порядка 700 предприятий из-за политической неопределенности покинули Каталонию, перерегистрировавшись в других автономиях Испании. По данным ассоциации Exceltur, туристическая отрасль в Каталонии с октября по декабрь текущего года должна была принести в местный бюджет около €6 млрд. Из-за кризиса данный показатель может уменьшиться примерно на €1,2 - 1,8 млрд.