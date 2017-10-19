Bloomberg: Facebook и Google поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Компании Facebook и Google поддерживали во время прошлогодней президентской гонки в США размещение в своих соцсетях рекламных сообщений, направленных против иммигрантов и мусульман. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о рекламной кампании, запущенной консервативной организацией Secure America Now ("Обезопасить Америку сейчас"), которая размещала в соцсетях видеоролики и прочую информацию, направленную, в частности, против разрешения свободного въезда в США для приверженцев исламской религии.

Эта организация, по данным Bloomberg, также выступала против кандидата от демократов на прошлогодних американских выборах Хиллари Клинтон. Как пишет агентство, Secure America Now потратила "миллионы долларов" на рекламу, в которой предупреждалось об опасности распространения в мире норм шариата, а демократы сравнивались с террористами. Такая реклама была нацелена на жителей так называемых "колеблющихся" штатов США, в которых исход голосования на выборах не ясен до последнего момента, добавляет Bloomberg.

Как сообщает агентство, специалисты обеих технологических компаний тесно сотрудничали с Secure America Now по поводу размещаемых объявлений. Представители Google встречались с Secure America Now в июне 2016 года и обсуждали, как улучшить рекламные сообщения, чтобы они точнее достигали желаемой аудитории. Facebook же использовала одно из рекламных видео организации для тестирования новых форматов отображения роликов, отмечает Bloomberg. В данном видео, в частности, демонстрировались фотографии тех мусульман, которые совершили теракты на территории США.

В Facebook отказались от комментариев. Представитель Google заявил Bloomberg, что компания впоследствии заблокировала несколько рекламных объявлений, размещенных Secure America Now.

Facebook и "вмешательство в выборы"

В сентябре Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.