Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Bloomberg: Facebook и Google поддерживали размещение антимусульманской рекламы в соцсетях

Международная панорама
19 октября, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, октября. /ТАСС

По информации агентства, речь идет о рекламной кампании, которую запустила консервативная организация Secure America Now

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Компании Facebook и Google поддерживали во время прошлогодней президентской гонки в США размещение в своих соцсетях рекламных сообщений, направленных против иммигрантов и мусульман. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, речь идет о рекламной кампании, запущенной консервативной организацией Secure America Now ("Обезопасить Америку сейчас"), которая размещала в соцсетях видеоролики и прочую информацию, направленную, в частности, против разрешения свободного въезда в США для приверженцев исламской религии.

Смотрите также
Сенат Конгресса США, Вашингтон, 8 июня

Как Россию обвиняли во вмешательстве в американские выборы

Эта организация, по данным Bloomberg, также выступала против кандидата от демократов на прошлогодних американских выборах Хиллари Клинтон. Как пишет агентство, Secure America Now потратила "миллионы долларов" на рекламу, в которой предупреждалось об опасности распространения в мире норм шариата, а демократы сравнивались с террористами. Такая реклама была нацелена на жителей так называемых "колеблющихся" штатов США, в которых исход голосования на выборах не ясен до последнего момента, добавляет Bloomberg.

Как сообщает агентство, специалисты обеих технологических компаний тесно сотрудничали с Secure America Now по поводу размещаемых объявлений. Представители Google встречались с Secure America Now в июне 2016 года и обсуждали, как улучшить рекламные сообщения, чтобы они точнее достигали желаемой аудитории. Facebook же использовала одно из рекламных видео организации для тестирования новых форматов отображения роликов, отмечает Bloomberg. В данном видео, в частности, демонстрировались фотографии тех мусульман, которые совершили теракты на территории США.

Смотрите также

Facebook назвал незначительным влияние на выборы в США через Messenger

AP: Twitter передала сенаторам США названия более 200 аккаунтов, якобы связанных с РФ

Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon Go

В Facebook отказались от комментариев. Представитель Google заявил Bloomberg, что компания впоследствии заблокировала несколько рекламных объявлений, размещенных Secure America Now.

Facebook и "вмешательство в выборы"

В сентябре Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних американских выборов некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Персоны
Клинтон, Хиллари Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Футболисты ЦСКА дома уступили "Базелю" в матче Лиги чемпионов при "трусливой" игре
4
Песков считает, что у Собчак будут шансы в политике при учете волеизъявления граждан
5
Глава МИД Швеции: сексуальные домогательства происходят в ЕС на высшем уровне
6
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
7
Посольство РФ: вступление в силу канадского акта Магнитского противоречит здравому смыслу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама