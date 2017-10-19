Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митингующие у здания Рады пообещали не выпускать депутатов, пока они не примут законы

Международная панорама
19 октября, 10:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, октября. /ТАСС

Участники акции требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда

Поделиться
Материал из 1 страницы
Митингующие у здания Верховной рады в Киеве

Митингующие у здания Верховной рады в Киеве

© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Митингующие возле здания Верховной рады заявили, что не будут выпускать депутатов из парламента до принятия ими законов о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах. К этому их призвал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили.

"После четырех часов вечера митинг будет продолжаться, и мы не должны их [парламентариев] выпускать, пока они не проголосуют за волю народа, но делать это нужно мирно", - сказал Саакашвили, посетивший палаточный городок в Мариинском парке поздно вечером в среду.

По его словам, на 16:00 четверга назначен основной сбор протестующих, потому что именно в это время депутаты будут рассматривать интересующие митингующих законопроекты.

Смотрите также

Москва рассчитывает, что Киев не использует протесты у Рады для эскалации в Донбассе

Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады

Председатель фракции БПП обвинил Саакашвили в стремлении захватить власть любой ценой

Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой

К данному моменту возле задания Рады уже находятся около 1 тыс. участников акции. Обстановка спокойная, за порядком, как и накануне, следят Нацполиция и Нацгвардия, оцепившие Мариинский парк. Заседание парламента начнется в 10:00.

Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда.

Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Акции протеста в Киеве
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Порошенко отказался принять делегацию протестующих из-за ее состава
4
В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на дороге
5
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Брэнсон рассказал, как Обама использовал красную кнопку на столе Овального кабинета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама