Митингующие у здания Рады пообещали не выпускать депутатов, пока они не примут законы

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КИЕВ, 19 октября. /ТАСС/. Митингующие возле здания Верховной рады заявили, что не будут выпускать депутатов из парламента до принятия ими законов о снятии депутатской неприкосновенности, создании антикоррупционного суда, а также изменений в закон о выборах. К этому их призвал лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили.
"После четырех часов вечера митинг будет продолжаться, и мы не должны их [парламентариев] выпускать, пока они не проголосуют за волю народа, но делать это нужно мирно", - сказал Саакашвили, посетивший палаточный городок в Мариинском парке поздно вечером в среду.
По его словам, на 16:00 четверга назначен основной сбор протестующих, потому что именно в это время депутаты будут рассматривать интересующие митингующих законопроекты.
К данному моменту возле задания Рады уже находятся около 1 тыс. участников акции. Обстановка спокойная, за порядком, как и накануне, следят Нацполиция и Нацгвардия, оцепившие Мариинский парк. Заседание парламента начнется в 10:00.
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась во вторник утром. Ее участники требуют отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство, а также создания антикоррупционного суда.
Организаторами манифестации выступили сразу несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Батькивщина", "Рух новых сил", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" (последний запрещен в РФ), а также к ним примкнули и некоторые депутаты Рады от правящего "Блока Петра Порошенко". За время акции произошло несколько столкновений ее участников с полицией.