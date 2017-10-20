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Меркель выступила за продолжение диалога с Анкарой, несмотря на разногласия

Международная панорама
20 октября, 3:47 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 20, октября. /ТАСС

Канцлер ФРГ также подчеркнула, что ситуация с правами человека в Турции совершенно неприемлема

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БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС поддержали разумное сокращение финансовой помощи Турции, предоставляемой в рамках переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Об этом заявила в ночь на пятницу в Брюсселе на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам работы первого дня саммита ЕС.

"Мы были едины во мнении, что помощь в рамках переговорного процесса будет ответственным образом сокращена", - отметила она. По словам Меркель, лидеры ЕС поручили Еврокомиссии реализовать это решение. Канцлер особо подчеркнула, что "ситуация с правами человека в Турции совершенно неприемлема".

В то же время глава правительства ФРГ высказалась за продолжение переговоров с Анкарой. "Я ратовала за поиск путей диалога с Турцией", - сообщила Меркель, добавив, что в ЕС нет единства по вопросу полного прекращения переговоров о вступлении Турции в сообщество.

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