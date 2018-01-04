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ВС Республики Корея: в КНДР не наблюдается признаков подготовки к новым ракетным пускам

Международная панорама
4 января, 10:42 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 4, января. /ТАСС

Представитель Комитета начальников штабов уточнил, что военные Республики Корея и США осуществляют постоянный мониторинг ситуации в КНДР

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СЕУЛ, 4 января. /ТАСС/. Южнокорейские военные не наблюдают явных признаков подготовки КНДР к очередному запуску баллистической ракеты. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов представитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Республики Корея полковник Но Чжэ Чхоль. Таким образом он прокомментировал сообщения ряда американских СМИ о якобы ведущейся в КНДР подготовке к очередному испытанию межконтинентальной баллистической ракеты.

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"Данные сообщения ничем не подтверждаются", - подчеркнул Но Чжэ Чхоль. При этом он не исключил вероятность подобных действий в будущем. Представитель КНШ также напомнил, что южнокорейские и американские военные осуществляют постоянный мониторинг ситуации в КНДР.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян провел первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США. В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР.  

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении заявил о готовности властей страны направить спортсменов на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане. В ответ президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил своему правительству начать подготовку к переговорам с КНДР о ее возможном участии в предстоящих Играх, а министр объединения страны Чо Мён Гён предложил Пхеньяну провести 9 января консультации на высоком уровне по этому вопросу.

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