AFP: СБ ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иране

ТАСС, 5 января. Совет Безопасности ООН планирует в пятницу провести экстренное заседание по ситуации в Иране. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно данным агентства, совещание запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 мск) 5 января.

Акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил о поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тыс. человек.