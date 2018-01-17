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Белый дом: Трампа любят, потому что он не всегда политически корректен

Международная панорама
17 января, 1:37 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 17, января. /ТАСС

Президента США называет вещи своими именами и иногда использует жесткие выражения, считает представитель Белого дома Сара Сандер

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ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не всегда придерживается политической корректности, он допускает жесткие высказывания, но за это его и ценят американцы. С таким утверждением во вторник на регулярном брифинге для журналистов выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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"Никто здесь не будет делать вид, что президент всегда политически корректен. Это не так. Думаю, это одна из причин, почему американский народ любит его, одна из причин, почему он победил", - сказала Сандерс.

По словам представителя Белого дома, американский лидер "не робот". "Он тот, кто называет вещи своими именами, и иногда он использует жесткие выражения", - резюмировала она.

Как сообщили ранее американские средства массовой информации, Трамп на состоявшейся на прошлой неделе встрече с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы, назвал развивающиеся страны "грязными дырами". Государства Африканского союза, Гаити, Куба и другие страны сочли высказывания президента США оскорбительными и потребовали разъяснений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также подвергло Трампа резкой критике за такие слова. Впоследствии Трамп утверждал, что не произносил приписанные ему грубые слова при критике иммиграционной системы США.

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