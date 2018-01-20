Сухопутные войска Турции могут присоединиться к операции в Африне в воскресенье

АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Сухопутные войска ВС Турции могут присоединиться к операции в сирийском районе Африн в воскресенье. Об этом заявил в субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, его слова приводит телеканал NTV.

"Завтра в зависимости от обстоятельств сухопутные подразделения ВС Турции присоединятся к необходимым действиям [в Африне]", - сказал он.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" (ДС) в Африне.

Ранее Anadolu Ajansı сообщило о том, что формирования оппозиционной сирийскому правительству группировки "Сирийская свободная армия" (ССА), с которыми Турция координирует свои действия в Сирии, также начали наступление на курдов.