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СМИ: МИД Турции передал ноту об операции в Африне генконсульству Сирии в Стамбуле

Международная панорама
20 января, 22:20 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 20, января. /ТАСС

Ранее МИД Сирии осудил турецкую операцию и призвал мировое сообщество остановить ее

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АНКАРА, 20 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции передало в субботу в генконсульство Сирии, которое находится в Стамбуле, ноту об операции "Оливковая ветвь". Об этом сообщило Anadolu Ajansı.

Ранее МИД Сирии распространил сообщение, в котором арабская республика "решительно осудила турецкую агрессию в городе Африн и призвала международное сообщество немедленно остановить ее".

В ведомстве также опровергли сделанные ранее министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявления о том, что Анкара в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции в Африне.

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