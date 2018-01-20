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Курдские отряды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок Турцией района Африн

Международная панорама
20 января, 23:19 UTC+3 КАИР КАИР 20, января. /ТАСС

В числе погибших - шесть мирных жителей и три бойца курдских отрядов самообороны

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КАИР, 20 января. /ТАСС/. Девять человек погибли в результате бомбардировок турецкими ВВС сирийского района Африн. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), действующих в этом регионе.

"В результате турецких бомбардировок с воздуха в Африне было убито шесть мирных жителей и три бойца курдских отрядов самообороны", - указывается в заявлении.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" (ДС) в районе Африн.

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