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Перуанские депутаты попросили не пускать Мадуро на Саммит Америк

Международная панорама
6 февраля, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, февраля. /ТАСС

Парламентарии настаивают на признании венесуэльского президента персоной нон грата

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ТАСС, 6 февраля. Депутаты Конгресса (однопалатного парламента) Перу направили в правительство этой южноамериканской страны обращение с просьбой не допускать участия президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Саммите Америк, который состоится в Лиме 13-14 апреля. Текст документа опубликовал в Twitter депутат от фракции "Перуанцы за перемены" Хильберт Виолета.

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"Нижеподписавшиеся депутаты, принимая во внимание статью 68 регламента Конгресса, представляем следующее ходатайство о том, чтобы (...) призвать правительство Перу и Группу Лимы обратиться к государствам-участникам Саммита Америк с тем, чтобы объявить персоной нон грата господина Николаса Мадуро в рамках VIII Саммита Америк, который пройдет в нашей стране с 13 по 14 апреля текущего года", - отмечено в обращении.

Как сообщил Виолета, документ подписали представители всех фракций перуанского парламента за исключением Широкого фронта за правосудие, жизнь и свободу, а также партии "Новое Перу", которые придерживаются левой идеологии.

Ранее во вторник министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил на своей странице в Twitter, что Мадуро намерен посетить саммит в Лиме. По словам главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы, "президент прибудет вовремя, чтобы защитить суверенитет нашей Латинской Америки и стран Карибского бассейна, и чтобы встретиться с боевитым народом Перу".

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Саммит Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств (ОАГ), объединяющей 35 стран.

Группа Лимы была сформирована 8 августа прошлого года в столице Перу, где представители 12 стран (Чили, Аргентина, Бразилия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай и Перу) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента этой республики Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума.

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