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МИД Перу обязал посла Венесуэлы покинуть страну

Международная панорама
12 августа, 0:18 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что Диего Молеро обязан покинуть Перу в течение пяти дней

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ТАСС, 12 августа. Власти Перу объявили о выдворении посла Венесуэлы Диего Молеро. Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на МИД Перу, на то, чтобы покинуть страну, Молеро отводится пять дней.

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Ранее парламент Перу одобрил проект резолюции о выдворении посла Венесуэлы. Также МИД Перу объявил об отзыве своего посла из Каракаса.

Во вторник в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают Конституционную ассамблею Венесуэлы и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику. Конституционная ассамблея, созванная по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон.

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