МИД Перу обязал посла Венесуэлы покинуть страну

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ТАСС, 12 августа. Власти Перу объявили о выдворении посла Венесуэлы Диего Молеро. Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на МИД Перу, на то, чтобы покинуть страну, Молеро отводится пять дней.
Ранее парламент Перу одобрил проект резолюции о выдворении посла Венесуэлы. Также МИД Перу объявил об отзыве своего посла из Каракаса.
Во вторник в Перу прошла встреча глав МИД и представителей стран Южной, Центральной и Северной Америки, посвященная ситуации в Венесуэле. В совместном заявлении участники заседания указали, что не признают Конституционную ассамблею Венесуэлы и все решения, которые она примет, а также призвали другие государства приостановить поставки оружия в Боливарианскую Республику. Конституционная ассамблея, созванная по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума, может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон.