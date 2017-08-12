Президент Перу призвал Мадуро сложить свои полномочия

ТАСС, 12 августа. Президент Перу Педро Пабло Кучински считает, что его коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро необходимо покинуть свой пост. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

Ранее Мадуро позволил себе несколько резких высказываний в адрес перуанского лидера, в том числе сравнил его с собакой. "Уйти [со своего поста]", - так ответил Кучински на вопрос о том, какое послание он бы хотел направить главе Венесуэлы. Также Кучински заявил, что не намерен встречаться с Мадуро.

Ранее стало известно, что власти Перу выдворяют посла Венесуэлы из страны. Также МИД Перу объявил об отзыве своего посла из Каракаса. Причиной тому послужил созыв по решению Мадуро Конституционной ассамблеи в Венесуэле, которая без проведения предварительного референдума может реформировать систему государственного управления и изменять основной закон.