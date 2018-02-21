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WP: в Сеуле планировалась встреча Пенса с сестрой Ким Чен Ына, но КНДР отменила переговоры

Международная панорама
21 февраля, 3:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, февраля. /ТАСС

Решение Пхеньяна связано с тем, что вице-президент США "решительно осудил ядерные амбиции" КНДР и объявил о введении в скором времени "самых жестких и агрессивных" санкций, пишет газета

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ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс должен был встретиться в Сеуле с родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, но консультации в последний момент были отменены северокорейской стороной из-за высказываний политика. Об этом сообщила во вторник газета Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники в Белом доме.

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Тайная встреча Пенса с сестрой лидера КНДР, а также с формальным главой государства Ким Ён Намом, как отмечает издание, должна была пройти 10 февраля. Однако Пхеньян отменил консультации за два часа до их начала в связи с тем, что вице-президент "решительно осудил ядерные амбиции" КНДР и объявил о введении в скором времени "самых жестких и агрессивных" санкций против республики.

Представители обеих стран начали готовиться к встрече за две недели до ее начала после того, как ЦРУ сообщило президенту США Дональду Трампу о желании Пхеньяна провести консультации. Посредником в деле подготовки встречи выступила Республика Корея, пояснила газета.

Ранее Пенс в интервью газете WP заявил, что Соединенные Штаты готовы сесть за стол переговоров с КНДР. Он рассказал, как обсудил с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином условия для дальнейшего взаимодействия с Пхеньяном, которое начнет сначала Республика Корея и потенциально Соединенные Штаты вскоре после того. Пенс сказал, что это "максимальное давление и одновременно с этим взаимодействие".

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Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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