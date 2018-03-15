Геращенко: Савченко подозревают в подготовке госпереворота на Украине

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутата Верховной рады Надежду Савченко подозревают в соучастии в подготовке госпереворота на Украине, расследуемого в рамках дела в отношении главы так называемого Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил член коллегии МВД и депутат Рады Антон Геращенко.

"Ее подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту, - сказал он. - Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась, скажем так, агитацией и подрывной деятельностью".

По мнению Антона Геращенко, если подозрения в отношении Надежды Савченко подтвердятся, то президент Украины примет решение о лишении ее звания Героя Украины.

Сотрудники СБУ 8 марта задержали Рубана при пересечении линии соприкосновения в Донбассе. При обыске машины, в которой он находился, было обнаружено большое количество оружия, в том числе миномет и около десяти автоматов Калашникова. На следующий день ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное обращение с оружием", "Приготовление к преступлению" и "Террористический акт". По версии обвинения, он готовил масштабные террористические акты, в частности покушение на президента Петра Порошенко. Суд арестовал Рубана на два месяца. Савченко тогда заявила, что готова взять его на поруки.

Савченко несколько раз посещала неподконтрольные территории Киеву в Донбассе по вопросу обмена пленными. В этих поездках ее сопровождал Рубан. В украинской столице это вызвало тогда неоднозначную реакцию, поездки в Донбасс назвали частной инициативой. В начале 2017 года СБУ запретила Рубану посещать провозглашенные республики на востоке страны. Все переговоры по обмену пленными продолжались исключительно в рамках Контактной группы, как и предусмотрено Минскими соглашениями.

Во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что СБУ вызвала Савченко на допрос по делу Рубана. Сама депутат ранее заявила, что прибудет на допрос после того, как вернется из командировки в Страсбург 16 марта. По данным украинских СМИ, она уже прибыла в Киев этой ночью.