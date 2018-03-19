WP: Трамп обязал сотрудников Белого дома подписать договоры о неразглашении

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп еще в начале своего президентства обязал сотрудников Белого дома высокого ранга подписать договоры о неразглашении для избежания утечек из администрации критически важной информации, в том числе после увольнения того или иного человека со своего поста. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на источники газета The Washington Post.

По данным одного из них, документы о неразглашении "были схожи с теми, что подписывались во время [предвыборной] кампании и в период передачи власти". Отличительной особенностью таких соглашений от стандартных обязательств, которые берут на себя все сотрудники с доступом к секретной информации, было то, что период их действия выходил за рамки работы того или иного человека в администрации и даже за пределы президентских сроков Трампа. Первоначально многие из команды Трампа сомневались по поводу подписания документов, однако под нажимом бывшего руководителя аппарата сотрудников Белого дома Райнса Прибэса и офиса юрисконсульта Белого дома приняли на себя обязательства с расчетом на то, что соглашение будет распространяться не на все мероприятия.

В черновом варианте документа предполагалось, что его нарушение повлечет за собой штраф в размере $10 млн, которые сотрудник обязан будет выплатить в государственную казну. Вместе с тем источник издания пояснил, что не знаком с финальной версией документа и предположил, что в нем сумма была существенно снижена, поскольку его знакомые, подписавшие документ, не говорили ни о таких суммах.