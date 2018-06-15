В Пентагоне пообещали продолжить защищать Японию и Южную Корею

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил в четверг своих коллег из Республики Корея и Японии Сон Ён Му и Ицунори Онодэру в том, что США и дальше будут обеспечивать защиту их стран. Об этом сообщила пресс-секретарь американского министерства обороны Дана Уайт по итогам состоявшихся телефонных разговоров Мэттиса с руководителями южнокорейского и японского военных ведомств.

Как отметила Уайт в распространенном заявлении, министры "обсудили результаты состоявшегося в Сингапуре [12 июня] саммита лидеров США и КНДР". "Мэттис подтвердил нерушимые обязательства США в области обороны" перед Республикой Корея и Японией, добавила она. Министры также договорились "и дальше тесно взаимодействовать в целях обеспечения мира и безопасности в регионе", указала пресс-секретарь.

По ее словам, Мэттис и Сон Ён Му "обменялись мнениями по поводу выполнения решения президента Трампа по совместным американо-южнокорейским военным учениям".

Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.

Трамп написал в среду в своем Twitter, что его решение приостановить учения войск США и Республики Корея является оправданным, поскольку Пхеньян честно ведет диалог. Трамп считает, что данный шаг к тому же позволит сэкономить для бюджета США большие средства. "Мы экономим целое состояние, не проводя военные учения", - заметил он.

Онодэра заявил в среду, что его страна обеспокоена такими высказываниями Трампа, поскольку совместные учения США и Южной Кореи играют важную роль для обеспечения региональной безопасности. В то же время администрация президента Южной Кореи дала понять, что не будет возражать против приостановки учений, если это будет содействовать процессу переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации.